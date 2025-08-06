البنك المركزي ينفي إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد

وأكد البنك في بيان، أن "الأخبار المتداولة حول إيقاف التعامل بالدولار في أو إيقاف تعزيزاته الأجنبية الخاصة بالحوالات الخارجية عارية عن ؛ كون المصرف يعمل بشكل طبيعي وانسيابية متوافقة مع التعليمات والضوابط التي ينتهجها ".وأضاف، أن "مصرف يعتبر واحدًا من المصارف الرصينة ذات الملاءة والرصانة، التي جعلت منه جزءًا مهماً من القطاع المصرفي".