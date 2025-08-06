بينها النسور والطلائع.. انفاق وجسور ترى النور في بغداد قريبا

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار للوكالة الرسمية وتابعته ، انه "بعد افتتاح أجزاء من مشروع والتي تمثلت بافتتاح مجسر النسور ومجسر والنفق رقم 1 وكذلك تأهيل النفقين 2 و 3 فالمتبقي من هذا المشروع هما نفقا رقم 4 و5، حيث تم الانتهاء من النفق رقم 4 والعمل مستمر بالنفق رقم 5، وسيتم افتتاحهما في شهر أيلول القادم"، مبينا ان "نسب الإنجاز الحالية فيهما وصلت الى أكثر من 96 بالمئة".وأضاف أن "باقي المشاريع الأخرى تسير وفق ما مخطط لها ومن المؤمل افتتاح مشروع مجسرات ساحة الطلائع الذي يمتد الى منطقة البيجية في عبر شارع خلال الشهرين المقبلين"، لافتا إلى أن "العمل مستمر بمشروع تأهيل شارع أبو نؤاس، حيث وصل الى مراحل متقدمة، ومن المؤمل افتتاحه خلال شهرين أيضا".وبين الصفار أنه "لدينا مشروع إنشاء جسر الصرافية الثاني ضمن الحزمة الثانية، حيث سبق وأن افتتحنا جزءين منه وهما مجسر الصرافية ومجسر براثا، وتم إكمال الأعمال النهرية للجسر العابر لنهر دجلة الرابط بين والمتبقي فقط هيكل الجسر الحديدي، والذي سيكون بنفس مواصفات الجسر الحالي، حيث سيتم بدء تركيبه ونصبه قريبا بعد وصول المواد الاستيرادية بالهيكل الحديدي، كما سيتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة القادمة".وتابع ان "مشاريع أخرى يجري العمل بها سواء ضمن الحزمة الأولى أو الثانية ومنها مشروع ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق، ومشروع إنشاء جسر غزة، ومشروع ربط بطريق من جهة البساتين والسريدات، كذلك مشروع مجسرات تقاطع محكمة في البلديات، ومشروع إنشاء جسر الگريعات في ، والعمل فيها يجري وفق الجداول الزمنية الموضوعة لها"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع ستسهم بفتح محاور نقل جديدة في العاصمة وتخفيف الاختناقات المرورية مما سيسهل حركة سير المركبات بانسيابية وتقليل زمن الانتظار في التقاطعات".