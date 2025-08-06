الموارد المائية ترفض استخدام المياه العذبة لحقن الآبار النفطية

وذكر بيان للوزارة، إنها "ﻻ تؤيد استخدام المياه العذبة على الإطلاق، في حقن الآبار النفطية، مؤكدة انها اتفقت مع بشأن استخدام مياه البحر، أو مياه البزل المالحة في تلك الأعمال".ونفت الوزارة "ما جاء في التقرير، الذي بثته إحدى القنوات الفضائية باستخدام المياه العذبة لأغراض الحقن".