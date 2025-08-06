مركز أسبر: رئيس الوزراء لم يوجه بزيادة رواتب المستشارين وأعضاء مجلس الوزراء

وجاء في بيان للفريق ورد لـ ، انه "راجع الموقع الرسمي لرئاسة ، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية الموثقة لرئيس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يُعثر على أي بيان أو قرار رسمي يشير إلى وجود زيادة برواتب المستشارين أو أعضاء ".وأضاف انه "لم يتم اصدار أي توضيح أو إعلان من لمجلس الوزراء أو الدائرة الإعلامية الحكومية بشأن رواتب المستشارين".وذكر انه "بالتحقق من القالب البصري المستخدم في الصورة المرفقة بالادعاء، تبين أنه مفبرك"، لافتا الى انه "لا توجد أي وثيقة مسربة أو معلنة تدعم الرقم المذكور بشأن عدد المستشارين (985)، وهو رقم مبالغ فيه ويفتقر إلى أي مصدر رسمي".وذكر ان "الادعاء المتداول بشأن توجيه لزيادة رواتب المستشارين وأعضاء مجلس الوزراء إلى 15 مليون دينار هو خبر مفبرك، ولا وجود له في أي من المنصات الرسمية الحكومية أو الإعلامية".