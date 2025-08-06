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مركز أسبر: رئيس الوزراء لم يوجه بزيادة رواتب المستشارين وأعضاء مجلس الوزراء
محليات
2025-08-06 | 12:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
173 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
رصد فريق مركز أسبر، منشورا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء بأن رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
أصدر توجيهات بزيادة رواتب المستشارين وأعضاء
مجلس الوزراء
إلى 15 مليون دينار عراقي شهريا.
وجاء في بيان للفريق ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "راجع الموقع الرسمي لرئاسة
مجلس الوزراء العراقي
، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية الموثقة لرئيس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يُعثر على أي بيان أو قرار رسمي يشير إلى وجود زيادة برواتب المستشارين أو أعضاء
مجلس الوزراء
".
وأضاف انه "لم يتم اصدار أي توضيح أو إعلان من
الأمانة العامة
لمجلس الوزراء أو الدائرة الإعلامية الحكومية بشأن رواتب المستشارين".
وذكر انه "بالتحقق من القالب البصري المستخدم في الصورة المرفقة بالادعاء، تبين أنه مفبرك"، لافتا الى انه "لا توجد أي وثيقة مسربة أو معلنة تدعم الرقم المذكور بشأن عدد المستشارين (985)، وهو رقم مبالغ فيه ويفتقر إلى أي مصدر رسمي".
وذكر ان "الادعاء المتداول بشأن توجيه
رئيس الوزراء
لزيادة رواتب المستشارين وأعضاء مجلس الوزراء إلى 15 مليون دينار هو خبر مفبرك، ولا وجود له في أي من المنصات الرسمية الحكومية أو الإعلامية".
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