عيد حار على العراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في "، مبينة ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".وذكرت ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد"، لافتة إلى أن "طقس يوم الخميس سيكون صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجيا الى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".