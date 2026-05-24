مع اقتراب العيد.. الحمى النزفية تُسجل حصيلة مقلقة في ذي قار ونينوى

محليات

2026-05-24 | 02:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مع اقتراب العيد.. الحمى النزفية تُسجل حصيلة مقلقة في ذي قار ونينوى
المصدر:
الصباح
293 شوهد

السومرية نيوز – محليات

تشير التقارير الصحية الأخيرة إلى تصاعد في إصابات الحمى النزفية، مع تسجيل أربع وفيات و41 إصابة في ذي قار منذ بداية العام، ما يجعلها الأعلى على مستوى العراق حتى الآن. كما سجلت نينوى إصابتين خلال أقل من ثلاثة أيام في ناحية القيارة جنوب الموصل، لشابين بعمر 20 و24 عاماً.

ودعا مدير المستشفى البيطري في ذي قار الدكتور علي عبد الحسين، الجهات الحكومية والصحية إلى التحرك السريع قبل عيد الأضحى للحد من تفشي المرض، مؤكداً ضرورة تكثيف حملات التوعية بشأن التعامل الآمن مع لحوم الأضاحي داخل محال القصابة أو أثناء الذبح المنزلي.

وأشار عبد الحسين إلى أهمية رفع الوعي لدى مربي المواشي والجزارين، مع ضرورة مكافحة القراد بوصفه الناقل الرئيس للمرض داخل الحظائر والأماكن المخصصة لتربية الأغنام والأبقار، داعياً إلى الرش الدوري لمواقع بيع المواشي والحظائر والالتزام بإجراءات صحية صارمة خلال عمليات الذبح.

وأوضح أن التحليلات المختبرية للحالات المسجلة في ذي قار خلال العام الماضي أظهرت أن 87 بالمئة من الإصابات حدثت نتيجة التعامل المباشر مع اللحوم الملوثة، فيما انتقلت 10 بالمئة من الحالات من إنسان إلى آخر، وشكلت لدغات القراد المباشرة نحو 3 بالمئة. وعدّ أن “العامل الأخطر يتمثل في التعامل المباشر وغير الآمن مع اللحوم المصابة".

وأضاف أن فرق الطب البيطري تواصل حملات الرش والتوعية والتغطيس رغم نقص المبيدات المعتمدة، داعياً مربي المواشي إلى استخدام المبيدات بصورة دورية كل 30 يوماً وتنظيف الحظائر لمنع انتشار القراد.

وانتقد عبد الحسين ضعف البنى التحتية الصحية وغياب المجازر النظامية الحديثة، موضحاً أن ذي قار تضم مجزرة واحدة فقط في قضاء الشطرة، فيما لا تزال المجزرة الرئيسية في الناصرية مغلقة منذ عام 2015، ما يزيد من احتمالات انتقال المرض.
 
وفي نينوى، أكد مصدر في مديرية الصحة، أن الحالة الثانية في القيارة تخضع للعلاج والرعاية الصحية، فيما تواصل الفرق المختصة إجراءات الرصد الوبائي والتوعية والمتابعة الميدانية للحالات القريبة من المصاب.

وأشار المصدر إلى أن الوضع الصحي ما يزال "تحت السيطرة"، مع استمرار التنسيق بين المؤسسات الصحية والفرق البيطرية، والتشديد على مراجعة المؤسسات الصحية فور ظهور الأعراض الأولية مثل ارتفاع الحرارة وآلام المفاصل والنزف.

ويُعد مرض الحمى النزفية من الأمراض الفيروسية الخطيرة المشتركة بين الإنسان والحيوان، وينتقل غالباً عبر لدغات القراد أو ملامسة دماء وأنسجة الحيوانات المصابة، ما يستدعي تشديد الإجراءات الوقائية خلال مواسم الذبح وزيادة حركة المواشي.
أحدث الحلقات
ناس وناس
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-24
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
علناً
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Live Talk
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
