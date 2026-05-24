مع اقتراب العيد.. الحمى النزفية تُسجل حصيلة مقلقة في ذي قار ونينوى

ودعا مدير المستشفى البيطري في الدكتور ، الجهات الحكومية والصحية إلى التحرك السريع قبل للحد من تفشي المرض، مؤكداً ضرورة تكثيف حملات التوعية بشأن التعامل الآمن مع لحوم الأضاحي داخل محال القصابة أو أثناء الذبح المنزلي.وأشار إلى أهمية رفع الوعي لدى مربي المواشي والجزارين، مع ضرورة مكافحة القراد بوصفه الناقل الرئيس للمرض داخل الحظائر والأماكن المخصصة لتربية الأغنام والأبقار، داعياً إلى الرش الدوري لمواقع بيع المواشي والحظائر والالتزام بإجراءات صحية صارمة خلال عمليات الذبح.وأوضح أن التحليلات المختبرية للحالات المسجلة في ذي قار خلال العام الماضي أظهرت أن 87 بالمئة من الإصابات حدثت نتيجة التعامل المباشر مع اللحوم الملوثة، فيما انتقلت 10 بالمئة من الحالات من إنسان إلى آخر، وشكلت لدغات القراد المباشرة نحو 3 بالمئة. وعدّ أن “العامل الأخطر يتمثل في التعامل المباشر وغير الآمن مع اللحوم المصابة".وأضاف أن فرق الطب البيطري تواصل حملات الرش والتوعية والتغطيس رغم نقص المبيدات المعتمدة، داعياً مربي المواشي إلى استخدام المبيدات بصورة دورية كل 30 يوماً وتنظيف الحظائر لمنع انتشار القراد.وانتقد عبد الحسين ضعف البنى التحتية الصحية وغياب المجازر النظامية الحديثة، موضحاً أن ذي قار تضم مجزرة واحدة فقط في ، فيما لا تزال المجزرة الرئيسية في مغلقة منذ عام 2015، ما يزيد من احتمالات انتقال المرض.