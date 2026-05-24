بين تزوير الهويات التقاعدية والرشوة.. النزاهة تطيح بـ 4 متهمين في بغداد

الهيئة أشارت، في حديثها عن العمليَّة الأولى، إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مُديريَّة تحقيق بغداد/ قسم التحرّي، تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لقيامهما بالاحتيال على أحد المُواطنين، وإيهامه بإكمال معاملةٍ خاصَّةٍ بالحصول على نسبةٍ مُعيَّنةٍ من أحد المشاريع الاستثماريَّة في مدينة بمُحافظة ؛ لقاء مبلغٍ من المال.وأضافت إنَّ الفريق ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود وبحوزتهما مبلغ (٢٠,٠٠٠) ألف دولار يُمثّلُ الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ الذي يصلُ إلى (١٥٠,٠٠٠) ألف دولارٍ، مُبيّنةً قيامهما بتزوير معاملةٍ، وإيهام المُواطن بإيصالها إلى مكتب وزير الماليَّة/ القانونيَّة؛ لغرض إكمال الإجراءات.على صعيدٍ آخر، قام فريقٌ من شعبة الضبط في المُديريَّة الذي انتقل إلى الوطنيَّة بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة، بضبط مُتَّهمين؛ اثنين إثر قيامهما بتزوير هويَّتين تقاعديَّـتين خاصَّتين بهما.وأوضحت الهيئة أنَّه تمَّ عرض المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، على قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، والمادة (٢٩٢) من قانون العقوبات.