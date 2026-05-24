الراتب التقاعدي سيرتفع إلى مليون دينار.. بشرى سارة لمنتسبي وزارة الداخلية

وقال عضو والدفاع النيابية، النائب أحمد الدلفي، إن "اللجنة استضافت في وقت سابق مدير عام الموارد البشرية في ومدير ومدير دائرة التقاعد في الوزارة، لمناقشة أبرز فقرات تعديل قانون التقاعد الخاص بمنتسبي وزارة الداخلية"، بحسب ما نقلت الصحيفة الرسمية.وأوضح الدلفي، أن "من أهم ما تضمنه التعديل، فضلًا عن".وبيّن، أن "رواتب عدد من المنتسبين بعد خروجهم إلى التقاعد لا تتجاوز حالياً 500 ألف دينار، وهو مبلغ لا يتناسب مع الظروف المعيشية الراهنة"، مؤكداً أن "".وأضاف، أن "التعديلات المطروحة تتضمن أيضاً".من جهته، أكد عضو اللجنة النائب ، أن "قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي يُعدُّ من القوانين المهمة التي تنصف المنتسبين والجرحى، ممن قدموا التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وأداء الواجب الأمني".وأشار الشمري، إلى أن "لجنة الأمن والدفاع ماضية في مناقشة فقرات القانون"، مبيناً أن "هناك توجهاً لتشكيل لجنة مختصة منبثقة عن لجنة الأمن والدفاع لدراسة تفاصيل التعديل وإنضاجه قبل عرضه للتشريع"، لافتاً إلى "وجود دعم نيابي واسع للمضي بهذا القانون".بدوره، قال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت إن "اللجنة استضافت الكادر المتقدم في وزارة الداخلية، وبحضور رئيس العامة، لمناقشة تعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي، بما يلبي آمال وتطلعات هذه المؤسسة الأمنية وتضحيات منتسبيها".وأضاف، أن "التعديل بوصفه خطوة تشريعية مهمة لمعالجة الفجوة بين طبيعة الخدمة الأمنية وما يترتب عليها من مخاطر، وبين الحقوق التقاعدية التي يحصل عليها المنتسب بعد سنوات من العمل لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وحاجة المتقاعدين إلى ضمان دخل كريم بعد انتهاء خدمتهم".