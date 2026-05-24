الكهرباء تناقش الخطوات النهائية لمشروع الربط الخليجي.. الوزير يوجه بتسريع الاجراءات

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن وهيب "التقى برفقة كادر الوزارة، مع لمناقشة استكمال أعمال الخط وإدخاله إلى الخدمة، والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع".وجرى خلال اللقاء – وفق البيان – "بحث آخر الآليات الفنية المتعلقة بمشروع الربط الخليجي، الذي تبلغ سعة خطه (500mw)، ومناقشة الخطوات النهائية الخاصة باستكمال الربط".وأكد الوزير "دعمه الكامل لجميع تفاصيل إنشاء المشروع وتسخير الإمكانيات اللازمة لإنجازه، مشدداً على أهمية تسريع الإجراءات لاستكمال متطلباته وإدخاله إلى العمل".