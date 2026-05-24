إعلانات مضللة تستدرج الضحايا بأسعار مغرية لشراء "أضاحي العيد"

وتعمل هذه الحسابات على تصيد الضحايا عبر إعلانات مضللة تعرض أسعاراً زهيدة وغير واقعية بحجة الشراء المبكر قبل ارتفاع الأسعار، أو تقديم للمنازل، إلى جانب الدعوة للتبرع بأسهم وصكوك ذبائح وهمية تزعم توجيهها لصالح الأسر المعسرة في الدول الفقيرة.وتنوعت أساليب المحتالين بين عروض وهمية لبيع مواشٍ وأعلاف بأسعار مغرية لا تتناسب مع قيمتها السوقية الحقيقية، أو طلب الدفع المسبق من خلال اشتراط تحويل مبالغ الأضاحي أو العربون مسبقاً وحملات تبرع زائفة تستغل العواطف عبر حسابات وهمية تزعم جمع أموال الأضاحي لصالح الأسر المتعففة والفقراء فضلاً عن تطبيقات مجهولة تروج لذبح وتوصيل غير معتمدة.وتشهد أسواق بيع المواشي في وإقليم كوردستان ارتفاعاً في أسعار الأضاحي مع حلول المبارك، ما أثار استياء العديد من الأسر وخاصة من ذوي الدخل المحدود التي تستعد للاحتفال بهذه المناسبة الدينية المهمة.من جهتها حذر مختصون من "الاستجابة لإعلانات ترويج الأضاحي الوهمية عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ تكون فخاً لاصطياد الضحايا والاستيلاء على أموالهم".حذروا "من الوقوع ضحية لحسابات مجهولة ووهمية على منصات التواصل الاجتماعي، تستغل اقتراب عيد الأضحى المبارك لتصيد الضحايا عبر إعلانات ترويجية مضللة لشراء أضحية العيد بأسعار غير واقعية".وأفادت وسائل إعلامية ان "المحتالين يستغلون رغبة الأفراد في عمل الخير، من خلال نشر إعلانات ترويجية تحثهم على التبرع بالأضاحي والذبائح لتوزيعها على الفقراء والأسر المعسرة".وتطالب هذه الحسابات الضحايا بتحويل القيمة المالية للأضحية مباشرة، أو دفع عربون مقدم لحجزها، أو المشاركة في شراء أسهم وصكوك أضحية وهمية.ودعت الجهات المعنية إلى "ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الاستجابة لتلك الإعلانات غير الموثوقة، مشددة على أهمية شراء الأضحية عبر التطبيقات المعتمدة أو من التجار مباشرة، وحصر التبرعات والتعاملات المالية عبر القنوات والجمعيات الخيرية الرسمية والمعتمدة في الدولة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين بشكل آمن وقانوني.