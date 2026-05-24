Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
عُمان وإيران تبحثان ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعرف على شروط شراء الاضاحي الخاصة بالعيد

محليات

2026-05-24 | 11:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعرف على شروط شراء الاضاحي الخاصة بالعيد
172 شوهد

السومرية نيوز – محلي
مع اقتراب حلول عيد الأضحى، تبدأ الأسواق العراقية باستقبال آلاف المواطنين الراغبين بشراء الأضاحي، وسط حركة نشطة تشهدها ساحات بيع الأغنام والعجول في بغداد والمحافظات، بالتزامن مع تحذيرات بيطرية ودينية من شراء أضاحٍ غير مطابقة للشروط الشرعية أو الصحية، الأمر الذي قد يعرّض العائلات لخسائر مالية أو لمشكلات صحية.

ويُعد موسم الأضاحي من أبرز المواسم التجارية في العراق، إذ ترتفع خلاله حركة بيع الأغنام والأبقار والماعز بشكل كبير، بينما تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن الشروط الواجب توفرها في الأضحية، سواء من الناحية الدينية أو الصحية، إضافة إلى كيفية تجنب الغش والتلاعب في الأسواق.
شروط شرعية أساسية
ويؤكد رجال دين ومختصون في الفقه الإسلامي أن الأضحية يجب أن تستوفي مجموعة شروط حتى تكون صحيحة شرعاً، أبرزها أن تكون من الأنعام المعروفة، وهي الأغنام والماعز والأبقار والإبل، وأن تبلغ السن المحدد شرعاً.
وبحسب الآراء الفقهية المتداولة، فإن الحد الأدنى المقبول لعمر الأضحية يكون عادة:
- الخروف: ستة أشهر أو أكثر إذا كان مكتمل البنية.
- الماعز: سنة كاملة.
- البقرة: سنتان.
- الجمل: خمس سنوات.
كما يشترط أن تكون الأضحية سليمة من العيوب الظاهرة، مثل العرج البيّن، أو العمى، أو المرض الواضح، أو الهزال الشديد، أو الإصابات التي تؤثر على اللحم.
ويشير مختصون إلى أن بعض المشترين يقعون ضحية التسرع أو انخفاض الأسعار، فيشترون أضاحي مريضة أو ضعيفة دون الانتباه إلى حالتها الصحية، ما يؤدي لاحقاً إلى اكتشاف مشاكل أثناء الذبح.
تحذيرات بيطرية
وتحذر دوائر الطب البيطري سنوياً من شراء الحيوانات من مصادر مجهولة أو من باعة غير مرخصين، خصوصاً مع ارتفاع الطلب قبل العيد، إذ تزداد محاولات بيع مواشٍ مصابة بأمراض أو غير صالحة للاستهلاك.
ويقول أطباء بيطريون إن من أهم العلامات التي ينبغي الانتباه لها:
- نشاط الحيوان وحركته الطبيعية.
- لمعان العينين وخلوهما من الإفرازات.
- نظافة الأنف وعدم وجود سيلان.
- انتظام التنفس.
- خلو الجلد والصوف من التقرحات أو التساقط غير الطبيعي.
- عدم وجود انتفاخات غير طبيعية في البطن.
- شهية الحيوان الجيدة للطعام.
كما ينصح المختصون بتجنب شراء الحيوانات التي تظهر عليها علامات الإسهال أو الخمول أو السعال المتكرر، لأنها قد تكون مصابة بأمراض معدية.
الغش في أسواق المواشي
ومع ارتفاع الأسعار، تنشط بعض أساليب الغش في الأسواق، أبرزها إعطاء الحيوانات كميات كبيرة من الماء أو الأعلاف المالحة قبل البيع لزيادة وزنها بشكل مؤقت، وهو ما يجعل المشتري يعتقد أنه يحصل على كمية لحم أكبر.
ويقول باعة مواشٍ إن بعض التجار يلجؤون أيضاً إلى إخفاء العيوب عبر تنظيف الصوف أو استخدام أدوية مؤقتة لتحسين مظهر الحيوان لساعات محدودة فقط.
ويشدد مختصون على ضرورة شراء الأضاحي خلال النهار وفي أماكن معروفة، مع فحص الحيوان جيداً وعدم الاعتماد فقط على مظهره الخارجي.
ارتفاع الأسعار يرهق العائلات
وشهدت أسعار الأضاحي هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في بعض الأسواق العراقية، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف والنقل وتكاليف التربية، إضافة إلى زيادة الطلب مع اقتراب العيد.
ويقول مواطنون إن "أسعار بعض الأغنام تجاوزت قدرة العائلات محدودة الدخل، ما دفع كثيرين إلى الاتجاه نحو الاشتراك الجماعي في شراء العجول أو البحث عن أضاحٍ أصغر حجماً".
في المقابل، يؤكد تجار أن "الأسعار تختلف بحسب الوزن والسلالة والعمر ومكان التربية، فضلاً عن اختلاف الأسعار بين المحافظات".
الإقبال على الشراء المبكر
ويفضل كثير من العراقيين شراء الأضاحي قبل العيد بأيام أو حتى أسابيع، بهدف تجنب الزخم وارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة، فيما تقوم بعض العائلات بتربية الأضحية داخل المنازل أو في المزارع حتى موعد الذبح.
لكن مختصين يحذرون من تربية الحيوانات داخل الأحياء السكنية بطريقة غير صحية، بسبب الروائح والحشرات وإمكانية انتقال بعض الأمراض، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
شروط الذبح الصحي
ولا تتوقف التعليمات عند شراء الأضحية فقط، بل تمتد إلى طريقة الذبح والحفاظ على سلامة اللحوم.
ويؤكد أطباء بيطريون "ضرورة إجراء الذبح في أماكن نظيفة وباستخدام أدوات معقمة، مع التأكد من تصريف الدم بشكل كامل، وعدم ترك اللحوم تحت أشعة الشمس لفترات طويلة".
كما ينصحون بتبريد اللحوم تدريجياً بعد الذبح وعدم غسلها مباشرة بالماء الساخن، لأن ذلك قد يؤثر على جودتها.
دعوات للرقابة
وطالب مواطنون "الجهات الرقابية والبلديات بتشديد الرقابة على أسواق المواشي خلال موسم العيد، لمنع بيع الحيوانات المريضة أو التلاعب بالأسعار، فضلاً عن تنظيم عمليات الذبح العشوائي داخل الأحياء السكنية".
وتشهد بعض المناطق في كل عام حملات رقابية من قبل فرق الطب البيطري والدوائر البلدية لمتابعة سلامة المواشي والكشف عن الحالات المرضية، إضافة إلى توعية المواطنين بطرق اختيار الأضحية السليمة.
البعد الديني والاجتماعي
ويمثل عيد الأضحى في العراق مناسبة دينية واجتماعية كبيرة، إذ تحرص العائلات على أداء شعيرة الأضحية وتوزيع اللحوم على الأقارب والفقراء، في مشهد يعكس قيم التكافل الاجتماعي.
ويقول مختصون اجتماعيون إن "الأضحية لا ترتبط فقط بالجانب الديني، بل تحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجعل كثيراً من العائلات تعتمد على لحوم الأضاحي كمصدر غذائي مهم خلال أيام العيد".
ومع استمرار الاستعدادات لاستقبال العيد، تبقى مسألة اختيار الأضحية المناسبة مرتبطة بمدى وعي المواطن بالشروط الشرعية والصحية، إلى جانب الرقابة الحكومية على الأسواق، لضمان موسم آمن وصحي ينسجم مع قدسية المناسبة الدينية.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-24
Play
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
Play
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
Play
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
علناً
Play
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
Play
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Live Talk
Play
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Play
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
Play
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
Play
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
Play
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
Play
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
Play
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-24
Play
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
Play
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
Play
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
علناً
Play
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
Play
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Live Talk
Play
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Play
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
Play
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
Play
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
Play
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
Play
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
Play
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19

اخترنا لك
عمليات بغداد توجه بعدم قطع الطرق ومنع الدراجات النارية بالمناطق المزدحمة خلال العيد
13:34 | 2026-05-24
امانة بغداد تتوعد المخالفين من أصحاب المواشي خلال العيد
13:24 | 2026-05-24
خبر سار لموظفي إقليم كردستان
12:51 | 2026-05-24
بالوثيقة.. محافظ بابل يخاطب هيئة الحشد ويمنح القوة الماسكة لقطع ارض 3 ايام لاخلاءها
12:38 | 2026-05-24
625 صنفاً من التمور في العراق.. 70 بالمئة منها "زهدي"
12:09 | 2026-05-24
المنافذ توضح بشأن ضبط طائرة التدريب في ام قصر الشمالي: تجاوزت المدة القانونية
11:11 | 2026-05-24

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.