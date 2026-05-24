625 صنفاً من التمور في العراق.. 70 بالمئة منها "زهدي"

وقال المستشار الفني للوزارة ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن " يمتلك تنوعاً هائلاً في قطاع التمور يبلغ 625 صنفاً يتقدمها صنف (الزهدي) الذي يشكل ما بين 60 إلى 70 بالمئة من مجموع الإنتاج الوطني"، مشيراً إلى "تميز هذا الصنف بمواصفات تحويلية وصناعية، فضلاً عن قلة رطوبته وسهولة حفظه في مستودعات اعتيادية".وأوضح أن "الوزارة تعمل على تعزيز التقنيات في مجال الزراعة النسيجية مواكبةً للتطور العالمي في إكثار الأصناف العراقية النادرة مثل (البرحي، والساير، والخستاوي)"، مبيناً أن "العراق يمتلك مختبرات نسيجية تابعة لدائرة البستنة والنخيل، وهناك توجه لرفدها بسر المعرفة التقني (Know-how) من الموثوقة لرفع طاقتها الإنتاجية وتغطية حاجة السوق والمزارعين بالكامل".وأضاف، أن "اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 14 لسنة 2020 أوصت بالسماح باستيراد الفسائل النسيجية لرفد المزارعين وتجديد البساتين، ودعم التوجه نحو إدخال المكننة الحديثة في جني المحاصيل لتقليل الكلف الإنتاجية وتطوير الطرق التقليدية"، مؤكداً "السعي المتواصل لتطوير آليات والتغليف بما يتناسب مع القيمة الاقتصادية والتنافسية العالية للتمر العراقي في الأسواق العالمية".