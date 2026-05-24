خبر سار لموظفي إقليم كردستان

وقال مصدر بوزارة المالية في تصريح تابعته ، ان "وزير المالية ، وقع على صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار، ومن المتوقع إيداع المبالغ المخصصة في الحساب المالي لحكومة الإقليم يوم غد الإثنين (25 أيار 2026)، لتباشر وزارة مالية الإقليم فورا بنشر جدول الرواتب".وأضاف ان "الوزارة ستبدأ بعملية توزيع الرواتب فور وصول الأموال إلى حسابها المصرفي"، مؤكدا أن "عملية التوزيع ستستمر دون توقف حتى خلال أيام العيد لتأمين مستحقات الموظفين".وعلى الرغم من أن آلية تمويل الرواتب تخضع لأربعة شروط رئيسية اتُّفق عليها مسبقاً بين وأربيل، وهي: إرسال قائمة الرواتب المحدثة، تقديم ميزان المراجعة المالي، إرسال كتاب إلى المالية الاتحادية، وتسليم الإيرادات غير النفطية، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن عدم استكمال الإقليم لجميع هذه الشروط لن يقف عائقا أمام صرف رواتب هذا الشهر، تقديرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الإقليم وصعوبة جمع الإيرادات غير النفطية في الوقت الراهن.وكان وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، آوات جناب نوري، أكد أن "الإقليم سيرسل الإيرادات غير النفطية إلى بغداد بعد انتهاء شهر أيار"، مشددا على أن "هذا التأخير الفني لن يؤثر على توقيتات صرف الرواتب".من جانبها اكدت وزيرة البيئة في سروه ، أن "رئيس الحكومة تعهد لها شخصيا بإرسال رواتب الإقليم وتأمينها قبل حلول ".