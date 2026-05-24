امانة بغداد تتوعد المخالفين من أصحاب المواشي خلال العيد

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "هناك توجيهات مباشرة من قبل وبإشراف ميداني من الوكيل البلدي، للاهتمام البالغ بالعاصمة مع اقتراب المبارك".وأضاف، أن " باشرت حملات كبيرة وشاملة لغسل الحسينيات والجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد، كونها ستستقبل أعداداً غفيرة من المواطنين"، مشيراً إلى أن "الأمانة أولت اهتماماً كبيراً جداً بالمتنزهات والحدائق العامة التي تم إنشاؤها أو تأهيلها وصيانتها خلال الفترة الماضية، وتجري حالياً أعمال صيانة وتنظيف وإدامة مستمرة لتكون مهيأة بالكامل لاستقبال العوائل والأطفال خلال أيام العيد".وأوضح الجنديل أن "الحملات الخدمية مركزة ومكثفة لتشمل جميع الشوارع داخل العاصمة بغداد، عبر التركيز على أعمال النظافة وغسل الطرقات الرئيسة والفرعية".وأشار الى "صدور توجيهات صارمة لضبط موضوع الرعي والذبح العشوائي للأغنام داخل العاصمة"، مؤكداً "منع هذه الظاهرة في الشوارع بشكل قطعي، وفي حال رصد أي حالة تجاوز، ستتم مصادرة الأغنام فوراً وبيعها في المزايدة العلنية وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة لدى الأمانة، حفاظاً على نظافة الشوارع والذوق العام".ولفت إلى أن "الأمانة سمحت لأصحاب المواشي بوضع قطع استدلالية ترشد المواطنين إلى الأماكن المخصصة والمسموح بها لشراء الأغنام، وذلك وفقاً للضوابط والتعليمات الرسمية".وبين الجنديل أن "خطة الأمانة تركز بشكل أساسي على رفع النفايات عبر استنفار الجهدين الآلي والبشري"، مبيناً أن "كوادر الأمانة ترفع يومياً ما بين 9,000 إلى 10,000 طن من النفايات، وتنقل مباشرة إلى مواقع الطمر النهائي في منطقتي (النباعي) و(النهروان)".وذكر أن "هذا الجهد الكبير يستمر طيلة أيام العيد، فعلى الرغم من العطلة الرسمية، إلا أن عمال النظافة وكافة كوادر أمانة بغداد متواجدون ميدانياً في الشوارع خلال أيام الجمع والسبت وفي المناسبات، لضمان الحفاظ على جمالية العاصمة والمنظر العام".