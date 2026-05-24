عمليات بغداد توجه بعدم قطع الطرق ومنع الدراجات النارية بالمناطق المزدحمة خلال العيد

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، انه "بهدف تعزيز الامن والاستقرار وتهيئة الاجواء الامنة والمستقرة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين خلال أيام عيد الاضحى المبارك والايام التي تسبقه، ترأس الفريق الدرع الركن لمناقشة آخر الاستعدادات والاجراءات المتخذة وفق الخطة المرسومة لتأمين أيام وليالي العيد جوانبها الأمنية والخدمية بحضور نائبي القائد لشؤون الدفاع والداخلية ورئيس الأركان وقادة الفرق وشرطة ومدراء الأجهزة والوكالات الاستخبارية وعدد من ضباط هيئة الركن".واضاف انه "تم خلاله مناقشة المهام والواجبات وسير تنفيذها، مؤكدا على:-الاستمرار بتنفيذ الواجبات والممارسات الامنية للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ومتابعة الساحات "الكراجات" المخصصة لوقوف ومبيت العجلات خلال أيام العطلة الرسمية.-تأمين الحماية للمواطنين والعتبات ودور العبادة وكذلك الأماكن ‏العامة في (الأسواق والمولات والمطاعم والمتنزهات ومدن ألعاب الأطفال) ‏وجميع المواقع التي تشهد أقبال وتجمعات ومنها "المقابر وأماكن الدفن" ‏خلال أيام العيد والايام التي تسبقه. ‏-تواجد القادة والآمرين بكافة مستوياتهم على رأس تشكيلاتهم وتهيئة وانفتاح المقرات المسيطرة لقيادة العمليات وذلك للإشراف المباشر على تطبيق الخطة ‏الأمنية ومعالجة الحالات الطارئة والمواقف الآنية بالتنسيق مع القطعات ‏الماسكة للأرض.-التأكيد على عدم قطع اي طريق ومراعاة الانسيابية العالية لسير المركبات والابتعاد عن خلق الازدحامات المرورية.-تدقيق اجراءات السلامة والامان بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في ومراكز الدفاع المدني للاماكن الترفيهية التي تشهد إقبال كبير من المواطنين.-منع مرور الدراجات النارية بكافة أنواعها والعربات التي تجرها "الخيول" ‏في الأماكن المزدحمة والأسواق العامة وتدقيقها جيداً اذا وجبت الحاجة ‏لدخولها. ‏-نشر وتوزيع دوريات النجدة وفرق الإطفاء وعجلات الإسعاف بالقرب من الأماكن ‏العامة والترفيهية لمعالجة الحالات الطارئة والفورية بالإضافة إلى تسيير الدوريات داخل الأحياء السكنية.-الاعتماد على الجهد الفني (كاميرات المراقبة) والتقنيات الحديثة لمتابعة الاهداف الحيوية وعلى مدار الساعة. ‏-تخصيص الفرق الجوالة من أقسام الإعلام والتوجيه المعنوي بالتعاون مع تشكيلات دائرة العلاقات والإعلام في لحملات التوعية والإرشاد ومكافحة الشائعات بغية بث رسائل الطمأنينة والمحبة والسلام للمواطنين.-التعاون مع المواطنين ورصد الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال نشر مفارز الشرطة المجتمعية لقيادات شرطة "الكرخ والرصافة".-الاتصال بالارقام الساخنة ادناه والخاصة بوزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد لإستقبال اية شكاوى او الاخبار عن معلومات تخل بالأمن: الرقم الساخن 911