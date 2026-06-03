"أمريكية في الشماعية".. نادي الكتاب ببغداد يحتفي برواية علي جاسم السواد

– محليات



أقام نادي الكتاب في " مدينة الإبداع - اليونسكو"، ندوة حوارية احتفاءً برواية الكاتب السواد "أمريكية في الشماعية"، وسط حضور أدبي وثقافي واسع في . أدار الندوة مدير المنصة الشاعر جاسم العلي، الذي أكد أن الفعالية تأتي في سياق الممارسات الأدبية لتعزيز الثقافة العراقية وتسليط الضوء على الإرهاصات الإبداعية المتجددة.





بدوره، قال الكاتب علي جاسم السواد، إن "احتفاء نادي الكتاب برواية (أمريكية في الشماعية) يمثل خطوة مهمة للكشف عن مضامين هذه الرواية ويؤكد أن بغداد كانت وما زالت مصدر الثقافة والأدب"، مشيرا الى أن "روايته تتبلور في شكلها ومضمونها على الجانب الاجتماعي ـ النفسي، وتتناول التحولات العميقة التي مرّ بها خلال العقود الأخيرة، لكن من زاوية غير مألوفة: عالم المرضى النفسيين ونزلاء للأمراض النفسية المعروف شعبيا (بالشماعية).



وأضاف السواد أن "الأحداث تدور حول فتاة أمريكية أمها عراقية وأبوها أمريكي تنشأ على قصص وأساطير عراقية مثل وملحمة ملحمة كلكامش التي كانت ترويها لها والدتها، وبعد وفاة الأم، تكبر الفتاة وتدرس علم النفس وتعمل مع الجنود الأمريكيين العائدين من العراق لكنها تسمع منهم صورة مختلفة تماما عن العراق، فتبدأ بالتساؤل عن الحقيقة، وتقرر السفر إلى العراق لفهم ما جرى بنفسها".



وتابع: "استعارت الرواية مستشفى الأمراض النفسية كمسرح رئيسي للأحداث، وجعلت من قصص المرضى والمهمشين نفسيا مرآة لما تعرض له المجتمع العراقي من حروب وعنف واضطرابات سياسية"، مبينا أن "الرواية تحاول طرح سؤال: هل الجنون في الأشخاص أم في الظروف التي صنعت واقعهم؟".



وشهدت الندوة مداخلات لعدد من النقاد أبرزهم نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الناقد والذي قال: إن "هوية الأم غذت تطلعات ماريا بالعودة الى جذور والدتها؛ الأمر الذي مكن علي جاسم السواد، من بناء مشوقة غاصت في أعماق قضايا مهمة (إثر الحروب والاحتلال على الذاكرة العراقية، العلاقة المعقدة بين العراق والولايات المتحدة، الهوية والانتماء والبحث عن الحقيقة، الصدمة النفسية الفردية والجماعية، التداخل بين الواقع واللاوعي والذاكرة)". وقال الشاعر جاسم العلي إن "هذه الندوة تعد ممارسة أدبية، في مضمار الثقافة العراقية المتطلعة الى الانتشار والتي يحرص نادي الكتاب في مدينة الإبداع - يونسكو على إقامتها بشكل متواصل لتسليط الضوء على الجوانب الابداعية المتجذرة بالثقافة العراقية في جميع جوانبها، ولعل ما يجمعنا اليوم في هذه الندوة هو الإرهاصات الابداعية التي قدمها السواد في روايته (أمريكية في الشماعية) والتي أثارت الفضول في كل من قرأ الرواية لمعرفة ما يحمل النص من محطات مهمة لقضايا مر بها عبر ما قدمته من رؤية جمالية تنبعث من بين طيات القبح الذي انغرس لعقود في هذا الوطن"، بحسب .بدوره، قال الكاتب علي جاسم السواد، إن "احتفاء نادي الكتاب برواية (أمريكية في الشماعية) يمثل خطوة مهمة للكشف عن مضامين هذه الرواية ويؤكد أن بغداد كانت وما زالت مصدر الثقافة والأدب"، مشيرا الى أن "روايته تتبلور في شكلها ومضمونها على الجانب الاجتماعي ـ النفسي، وتتناول التحولات العميقة التي مرّ بها خلال العقود الأخيرة، لكن من زاوية غير مألوفة: عالم المرضى النفسيين ونزلاء للأمراض النفسية المعروف شعبيا (بالشماعية).وأضاف السواد أن "الأحداث تدور حول فتاة أمريكية أمها عراقية وأبوها أمريكي تنشأ على قصص وأساطير عراقية مثل وملحمة ملحمة كلكامش التي كانت ترويها لها والدتها، وبعد وفاة الأم، تكبر الفتاة وتدرس علم النفس وتعمل مع الجنود الأمريكيين العائدين من العراق لكنها تسمع منهم صورة مختلفة تماما عن العراق، فتبدأ بالتساؤل عن الحقيقة، وتقرر السفر إلى العراق لفهم ما جرى بنفسها".وتابع: "استعارت الرواية مستشفى الأمراض النفسية كمسرح رئيسي للأحداث، وجعلت من قصص المرضى والمهمشين نفسيا مرآة لما تعرض له المجتمع العراقي من حروب وعنف واضطرابات سياسية"، مبينا أن "الرواية تحاول طرح سؤال: هل الجنون في الأشخاص أم في الظروف التي صنعت واقعهم؟".وشهدت الندوة مداخلات لعدد من النقاد أبرزهم نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الناقد والذي قال: إن "هوية الأم غذت تطلعات ماريا بالعودة الى جذور والدتها؛ الأمر الذي مكن علي جاسم السواد، من بناء مشوقة غاصت في أعماق قضايا مهمة (إثر الحروب والاحتلال على الذاكرة العراقية، العلاقة المعقدة بين العراق والولايات المتحدة، الهوية والانتماء والبحث عن الحقيقة، الصدمة النفسية الفردية والجماعية، التداخل بين الواقع واللاوعي والذاكرة)".

من جانبه، قال الناقد السينمائي الحسن: إن "شخصيات الرواية تنصهر داخل رؤية السارد وهو ما قدمه السواد في روايته معتمدا على ثنائيات متناقضة داخل النص، والتي شكلت مفصلا مهما في ثيمة الرواية على الرغم من أنها ثنائيات تشكل حدثاً ثانوياً في الرواية".



بدوره، قال الشاعر والناقد رحيم : إن "علي جاسم السواد بروايته (أمريكية في الشماعية) تخطى المعضلة التي يقع بها أي عمل روائي أول وهي معضلة المعرفة المطلقة بمقومات الرواية من حدث وسرد ومكان وزمان، فالرواية التي قدمها السواد مستوفية للمتطلبات الأساسية للسرد الروائي".



من جهته، قال الناقد يوسف عبود جويعد: "يمكن أن نطلق على رواية (أمريكية في الشماعية) بانها رواية جماهيرية تمتاز لما تتمتع به من غرائبية فنية ذات سياق فني مستوفٍ شروط صناعة الرواية".



واختتمت الندوة بالقاص والصحفي الذي قال: "رواية مكتفية بنفسها، تتخذ من الأحداث فواصل زمنية من دون الحاجة الى اضطرار الراوي الى ذكر التواريخ، فإن قال (إحتلال) فهذا يعني ما بعد 2003 وإن قال (معتقلات) فمعناه حكم "، مشيراً الى أن "رواية (أمريكية في الشماعية) رواية عالمية لجمعها عالمين متناقضين بين ".



ودعا إلى "ضرورة ترجمة الرواية لاستطلاع الآراء غير العراقية ومعرفة رأي مغاير بهذا العمل".