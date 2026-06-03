"أمريكية في الشماعية".. نادي الكتاب ببغداد يحتفي برواية علي جاسم السواد

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي يكشف كلفة الصراع في الشرق الأوسط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"أمريكية في الشماعية".. نادي الكتاب ببغداد يحتفي برواية علي جاسم السواد

محليات

2026-06-03 | 04:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;أمريكية في الشماعية&quot;.. نادي الكتاب ببغداد يحتفي برواية علي جاسم السواد
111 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أقام نادي الكتاب في "بغداد مدينة الإبداع - اليونسكو"، ندوة حوارية احتفاءً برواية الكاتب علي جاسم السواد "أمريكية في الشماعية"، وسط حضور أدبي وثقافي واسع في شارع المتنبي. أدار الندوة مدير المنصة الشاعر جاسم العلي، الذي أكد أن الفعالية تأتي في سياق الممارسات الأدبية لتعزيز الثقافة العراقية وتسليط الضوء على الإرهاصات الإبداعية المتجددة.

وقال الشاعر جاسم العلي إن "هذه الندوة تعد ممارسة أدبية، في مضمار الثقافة العراقية المتطلعة الى الانتشار والتي يحرص نادي الكتاب في بغداد مدينة الإبداع - يونسكو على إقامتها بشكل متواصل لتسليط الضوء على الجوانب الابداعية المتجذرة بالثقافة العراقية في جميع جوانبها، ولعل ما يجمعنا اليوم في هذه الندوة هو الإرهاصات الابداعية التي قدمها علي جاسم السواد في روايته (أمريكية في الشماعية) والتي أثارت الفضول في كل من قرأ الرواية لمعرفة ما يحمل النص من محطات مهمة لقضايا مر بها العراق عبر ما قدمته من رؤية جمالية تنبعث من بين طيات القبح الذي انغرس لعقود في هذا الوطن"، بحسب الوكالة الرسمية.

بدوره، قال الكاتب علي جاسم السواد، إن "احتفاء نادي الكتاب برواية (أمريكية في الشماعية) يمثل خطوة مهمة للكشف عن مضامين هذه الرواية ويؤكد أن بغداد كانت وما زالت مصدر الثقافة والأدب"، مشيرا الى أن "روايته تتبلور في شكلها ومضمونها على الجانب الاجتماعي ـ النفسي، وتتناول التحولات العميقة التي مرّ بها المجتمع العراقي خلال العقود الأخيرة، لكن من زاوية غير مألوفة: عالم المرضى النفسيين ونزلاء مستشفى الرشاد للأمراض النفسية المعروف شعبيا (بالشماعية).

وأضاف السواد أن "الأحداث تدور حول فتاة أمريكية أمها عراقية وأبوها أمريكي تنشأ على قصص وأساطير عراقية مثل ألف ليلة وليلة وملحمة ملحمة كلكامش التي كانت ترويها لها والدتها، وبعد وفاة الأم، تكبر الفتاة وتدرس علم النفس وتعمل مع الجنود الأمريكيين العائدين من العراق لكنها تسمع منهم صورة مختلفة تماما عن العراق، فتبدأ بالتساؤل عن الحقيقة، وتقرر السفر إلى العراق لفهم ما جرى بنفسها".

وتابع: "استعارت الرواية مستشفى الأمراض النفسية كمسرح رئيسي للأحداث، وجعلت من قصص المرضى والمهمشين نفسيا مرآة لما تعرض له المجتمع العراقي من حروب وعنف واضطرابات سياسية"، مبينا أن "الرواية تحاول طرح سؤال: هل الجنون في الأشخاص أم في الظروف التي صنعت واقعهم؟".

وشهدت الندوة مداخلات لعدد من النقاد أبرزهم نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الناقد علي حسن الفواز والذي قال: إن "هوية الأم غذت تطلعات ماريا بالعودة الى جذور والدتها؛ الأمر الذي مكن علي جاسم السواد، من بناء رواية مشوقة غاصت في أعماق قضايا مهمة (إثر الحروب والاحتلال على الذاكرة العراقية، العلاقة المعقدة بين العراق والولايات المتحدة، الهوية والانتماء والبحث عن الحقيقة، الصدمة النفسية الفردية والجماعية، التداخل بين الواقع واللاوعي والذاكرة)".
 
من جانبه، قال الناقد السينمائي علي حمود الحسن: إن "شخصيات الرواية تنصهر داخل رؤية السارد وهو ما قدمه السواد في روايته معتمدا على ثنائيات متناقضة داخل النص، والتي شكلت مفصلا مهما في ثيمة الرواية على الرغم من أنها ثنائيات تشكل حدثاً ثانوياً في الرواية".

بدوره، قال الشاعر والناقد رحيم الساعدي: إن "علي جاسم السواد بروايته (أمريكية في الشماعية) تخطى المعضلة التي يقع بها أي عمل روائي أول وهي معضلة المعرفة المطلقة بمقومات الرواية من حدث وسرد ومكان وزمان، فالرواية التي قدمها السواد مستوفية للمتطلبات الأساسية للسرد الروائي".
 

من جهته، قال الناقد يوسف عبود جويعد: "يمكن أن نطلق على رواية (أمريكية في الشماعية) بانها رواية جماهيرية تمتاز لما تتمتع به من غرائبية فنية ذات سياق فني مستوفٍ شروط صناعة الرواية".

واختتمت الندوة بالقاص والصحفي محمد إسماعيل الذي قال: "رواية مكتفية بنفسها، تتخذ من الأحداث فواصل زمنية من دون الحاجة الى اضطرار الراوي الى ذكر التواريخ، فإن قال (إحتلال) فهذا يعني ما بعد 2003 وإن قال (معتقلات) فمعناه حكم حزب البعث"، مشيراً الى أن "رواية (أمريكية في الشماعية) رواية عالمية لجمعها عالمين متناقضين بين الشرق والغرب".

ودعا إسماعيل إلى "ضرورة ترجمة الرواية لاستطلاع الآراء غير العراقية ومعرفة رأي مغاير بهذا العمل".
 
 
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
عشرين
Play
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
Play
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
Play
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
Play
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
Live Talk
Play
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
Play
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
Play
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
Play
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
Play
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
علناً
Play
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
Play
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
عشرين
Play
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
Play
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
Play
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
Play
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
Live Talk
Play
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
Play
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
Play
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
Play
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
Play
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
علناً
Play
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
Play
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21

اخترنا لك
صحة كردستان تسجل إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لمواطن من نينوى
06:04 | 2026-06-03
بين وعود الاكتفاء الذاتي وواقع الطوابير أمام المحطات.. ما أسباب تفاقم أزمة البنزين في العراق؟
05:33 | 2026-06-03
لماذا توقفت المنحة الطلابية لـ 6 أشهر؟ هيئة الحماية توضح الأسباب
05:00 | 2026-06-03
كردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس بمناسبة عيد الغدير
04:43 | 2026-06-03
مرصد اقتصادي يكشف بالأرقام أزمة البنزين في العراق: عجز يومي بملايين اللترات
04:38 | 2026-06-03
المنتجات النفطية تكشف للسومرية موعد انتهاء أزمة البنزين.. شحنات طارئة في الطريق
04:27 | 2026-06-03

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.