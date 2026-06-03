فخ "الذهب المزيف": صفحات خليجية وهمية تستهدف العراقيين بحملات احتيال منظمة

تعتمد هذه الشبكات على أساليب "الهندسة الاجتماعية" لإغراء المستخدم العراقي، إذ تبدأ الصفحات بإطلاق إعلانات ممولة تظهر بكثافة، تحمل صوراً جذابة لسبائك ذهبية أو مشغولات فضية فاخرة.ويطلب المحتالون من المستخدم "مشاركة المنشور" في عدد كبير من المجموعات (Groups)، أو إرسال بيانات شخصية (الاسم، العنوان، رقم الهاتف) بدعوى "التسجيل في القرعة".وبعد إيهام الضحية بأنه "فاز"، يتم التواصل معه لإبلاغه بأن الجائزة جاهزة للشحن، لكنه مطالب بدفع "رسوم شحن" أو "رسوم تأمين جمركي" مسبقاً عبر حوالات مالية غير رسمية. وبمجرد قيام الضحية بالتحويل، يتم حظره فوراً، ليكتشف أنه وقع ضحية لعملية نصب منظمة.يؤكد خبراء الأمن الرقمي أن هذه الصفحات تدار من قبل شبكات محترفة تستخدم تقنيات لإنشاء حسابات تبدو حقيقية وموثوقة. ويحذر المختصون من أن الهدف أحياناً لا يقتصر على المال فحسب، بل يمتد لجمع "قاعدة بيانات" ضخمة لأرقام هواتف العراقيين، لاستخدامها في عمليات احتيال مستقبلية أو بيعها لجهات مجهولة.كما تستخدم هذه الصفحات حسابات وهمية لكتابة تعليقات إيجابية، مثل "وصلتني الجائزة، شكراً لكم"، لخلق حالة من الثقة الزائفة لدى المتابعين الحقيقيين.للحماية من هذه المخاطر، يوصي الخبراء باتباع الإرشادات التالية:أي صفحة تطلب أموالاً مقابل "هدية" هي صفحة مشبوهة 100%؛ فالمؤسسات الحقيقية لا تطلب رسوم شحن مسبقة عبر حوالات شخصية.يجب النظر إلى تاريخ إنشاء الصفحة، وعدد متابعيها، ومدى واقعية التفاعل مع منشوراتها؛ إذ غالباً ما يكون تاريخ إنشاء الصفحات الوهمية حديثاً جداً.لا ترسل صور الهوية، أو بطاقة السكن، أو رقم الهاتف لأي جهة غير معروفة عبر الرسائل الخاصة.إذا صادفت مثل هذه الصفحات، قم بالإبلاغ عنها لإدارة المنصة، وانشر تحذيراً لأصدقائك في التعليقات لإنقاذهم من الوقوع في الفخ.يُعد الوعي الرقمي السلاح الأول لمواجهة هذه الهجمات، لذا يجب على العائلات العراقية -بحسب مختصين- توعية الشباب وكبار السن بأن "الربح السريع" عبر الإنترنت غالباً ما يكون بوابة للخسارة. كما تُدعى المؤسسات المعنية إلى تكثيف حملات التوعية لحماية المواطن العراقي من هذه الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.