المالية تخاطب الصحة لتمويل رواتب الأطباء العقود من خريجي (2023–2024)

أرسلت ، كتاباً رسمياً إلى بشأن تمويل رواتب الأطباء العاملين بصفة عقود من خريجي عامي (2023–2024).





ادناه الوثيقة:



وبحسب الوثيقة، طالبت الملاية بتزويدها بقرص يتضمن الاسم الثلاثي والدرجة والعنوان الوظيفي والامر الاداري بالمباشرة للأطباء خريجي 2023 - 2024، وباجر شهري مقداره 400 الف دينار.ادناه الوثيقة: