مطار البصرة يصدر تنبيهاً مهماً للمسافرين

وذكر بيان للمطار، انه "نظراً للزخم الحاصل في تزامناً مع وصول رحلات حجاج بيت الله الحرام ضمن خطة التفويج العكسي، نهيب بالمسافرين الكرام الحضور إلى المطار قبل موعد رحلاتهم بـ(3 – 4) ساعات".وأضاف ان ذلك "لإكمال الإجراءات اللازمة بانسيابية وتجنب أي تأخير".