نقيب أطباء العراق يدعو لغلق العيادات الخاصة غداً

وذكر صفاء في منشور له على ، ان "خريجي كليات الطب العراقيين يمرون في أصعب تجربة مهنية تتعلق بوقف التوظيف منذ 90 سنة".وأضاف، "تضامناً معهم وتذكيراً بأزمتهم أدعو زملائي اصحاب العيادات الخاصة للاعتذار عن استقبال المراجعين وغلق العيادات يوم غد الخميس وليوم واحد".