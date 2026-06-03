ما علاقة الاضطرابات النفسية بأسباب الإعاقة؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تحدد شرطا لتخفيف العقوبات على إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565979-639160928628631503.jpg
ما علاقة الاضطرابات النفسية بأسباب الإعاقة؟
محليات
2026-06-03 | 10:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
52 شوهد
كشفت دراسة حديثة أن الاضطرابات النفسية باتت تمثل أكبر سبب للإعاقة على مستوى العالم، في تطور يعكس حجم التحديات المتزايدة التي تواجه
الصحة
النفسية خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في أعقاب جائحة
كورونا
وما خلفته من آثار ممتدة.
وبحسب الدراسة يعاني ما يقرب من 1.2 مليار شخص حول العالم من اضطراب نفسي واحد على الأقل، وهو رقم يكاد يضاعف عدد الحالات المسجلة مطلع التسعينيات، ما يؤكد اتساع نطاق الأزمة النفسية عالميًا.
وأوضح الباحثون أن القلق والاكتئاب والضغوط النفسية والعزلة الاجتماعية أصبحت عوامل تؤثر في حياة مئات الملايين من البشر، مؤكدين أن العبء النفسي المتنامي لا يقل خطورة عن الأمراض المزمنة التقليدية، بل أصبح أحد أبرز التحديات الصحية في العصر الحديث.
واعتمدت الدراسة على بيانات شملت 204 دول، وكشفت عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بالاضطرابات النفسية منذ عام 2019، حيث زادت حالات
الاكتئاب
الحاد بنسبة 24%، فيما قفزت اضطرابات القلق بأكثر من 47%، لتصبح الأمراض النفسية المساهم الأكبر في فقدان القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية والإنتاجية.
ويرى الخبراء أن تداعيات الجائحة ليست سوى جزء من المشكلة، إذ تتداخل معها عوامل أخرى طويلة الأمد، مثل الضغوط الاقتصادية، واتساع رقعة الفقر، وانعدام الاستقرار الاجتماعي، والعنف، وضعف الروابط الإنسانية، فضلًا عن التغيرات المتسارعة في أنماط الحياة.
وأظهرت النتائج أن المراهقين والشباب، خصوصًا من تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا، هم الفئة الأكثر تأثرًا بالعبء النفسي، وهو ما ينعكس سلبًا على تحصيلهم الدراسي وفرصهم المهنية المستقبلية وعلاقاتهم الاجتماعية وصحتهم العامة.
وأكد الباحثون أن التدخل المبكر لعلاج المشكلات النفسية في هذه المرحلة العمرية يمكن أن يحد من آثارها طويلة المدى ويحسن جودة حياة الأجيال الشابة.
كما بيّنت الدراسة أن النساء يتحملن نصيبًا أكبر من الاضطرابات النفسية مقارنة بالرجال، وهو ما يرجعه المختصون إلى مجموعة من العوامل، تشمل الأعباء الأسرية، ومسؤوليات الرعاية، والتفاوت الاجتماعي، والضغوط المهنية والاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع احتمالات التعرض للعنف والإساءة.
ورغم أن الاضطرابات النفسية لا تترك غالبًا علامات جسدية واضحة، فإن تأثيرها يمتد إلى مختلف جوانب الحياة، إذ تؤثر في القدرة على العمل والتعلم والتركيز والنوم والتواصل الاجتماعي واتخاذ القرارات، وقد تقود في بعض الحالات إلى تعاطي
المخدرات
أو إيذاء النفس أو حتى الانتحار إذا لم تُعالج بالشكل المناسب.
ورغم التقدم الملحوظ في نشر الوعي وتقليص الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية، لا يزال كثيرون يتجنبون طلب المساعدة بسبب الخوف من الأحكام المجتمعية أو صعوبة الوصول إلى خدمات العلاج والدعم النفسي، ما يفرض تحديًا إضافيًا أمام الجهود الرامية إلى احتواء هذه الأزمة العالمية المتنامية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
اسبانيا تتلقى ضربة قوية.. ما علاقة لامين يامال؟
05:45 | 2026-05-19
ما علاقة النوم المنتظم بضغوط العمل.. الإجابة صادمة
13:30 | 2026-05-15
14% من سكان العالم.. 1.2 مليار انسان يعانون من اضطرابات نفسية!
10:01 | 2026-05-22
ديلي بيست: ترامب يعيش حالة انهيار نفسي متزايد بسبب حرب إيران
06:43 | 2026-04-25
الاعاقة
الاضطرابات النفسية
المخدرات
الاكتئاب
كورونا
الصحة
الشبا
الملح
عدلات
زادة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لجنة النفط النيابية تكشف أسباب أزمة البنزين.. ما الحلول؟
محليات
39.74%
03:29 | 2026-06-03
لجنة النفط النيابية تكشف أسباب أزمة البنزين.. ما الحلول؟
03:29 | 2026-06-03
40 عقاراً و10 ملايين دولار وذهب واسلحة.. القضاء يضبط مقتنيات وكيل وزير النفط
محليات
24.62%
11:07 | 2026-06-02
40 عقاراً و10 ملايين دولار وذهب واسلحة.. القضاء يضبط مقتنيات وكيل وزير النفط
11:07 | 2026-06-02
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
أخبار الطقس
18.12%
07:22 | 2026-06-02
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
07:22 | 2026-06-02
مصرف الرشيد يعلن صرف الفوائد لهذه الفئة
اقتصاد
17.52%
06:40 | 2026-06-02
مصرف الرشيد يعلن صرف الفوائد لهذه الفئة
06:40 | 2026-06-02
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-03
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
Live Talk
كيف تتحول الموهبة الصوتية إلى مشروع إعلامي ناجح - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ أيار الى ٥ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-28
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
مايك السومرية
نادين الفهد، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria م2 - الحلقة ١ | season 2
15:30 | 2026-05-27
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
اخترنا لك
إخماد حريق داخل مخزن للمواد البلاستيكية شرقي بغداد
12:16 | 2026-06-03
الصحة تعلن استكمال إجراءات صرف رواتب الأطباء الدوريين المتأخرة لـ 3 أشهر
10:56 | 2026-06-03
البرلمان ينفي وجود 12,500 موظف يتقاضون رواتب 3,500,000 دينار
10:52 | 2026-06-03
نقيب أطباء العراق يدعو لغلق العيادات الخاصة غداً
10:05 | 2026-06-03
توجيه حكومي باستئناف عمل الشركات النفطية في كردستان اعتباراً من الغد
09:59 | 2026-06-03
مطار البصرة يصدر تنبيهاً مهماً للمسافرين
09:52 | 2026-06-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.