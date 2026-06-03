البرلمان ينفي وجود 12,500 موظف يتقاضون رواتب 3,500,000 دينار

وذكر بيان للمجلس، "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ٢/ ٦/ ٢٠٢٦ تصريحاً للمدعو (نبيل المرسومي) أشار فيه إلى أن عدد موظفي يبلغ ١٢٥٠٠ موظف، وأن كلًّا منهم يتقاضى ٣٥٠٠٠٠٠ دينار، بما يفوق ١٢ ضعفا ما يتقاضاه ".وأضاف البيان أن "هذا الافتراء لا حقيقة له، وأن عدد موظفي مجلس النواب يقلُّ عن ربع العدد المذكور، وأنهم يتقاضون رواتبهم وفقاً لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ومخصَّصات محدَّدة تماثل ما يتقاضاه موظفو الرئاسات الثلاث، استناداً إلى أحكام وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨".وتابع البيان، "إن في هذا التصريح العاري عن إساءةً لمجلس النواب واتهاماً له دون دليل وتشهيراً بالمجلس أمام الرأي العام، فسيتم تحريك الشكوى بحقِّ المومأ إليه لدى المحكمة المختصة لتحميله المسؤولية".