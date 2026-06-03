الصحة تعلن استكمال إجراءات صرف رواتب الأطباء الدوريين المتأخرة لـ 3 أشهر

وقال في تصريح تابعته : إن "الوزارة، وبتنسيق ومساندة مباشرة من رئيس ، استكملت المتطلبات الإدارية كافة مع لإطلاق رواتب الدوريين للأشهر الثلاثة الماضية"، مرجحًا أن "توعز وزارة المالية بالصرف الفعلي بداية الأسبوع المقبل فور الانتهاء من إجراءات الجرد الأخيرة".وأضاف أن "الوزارة وجهت جميع دوائر في والمحافظات بالمباشرة الفورية في شمول الأطباء المقيمين الدوريين بمخصصات الإعاشة الخاصة بالأطباء"، مشددًا على ضرورة "التعامل بروح القانون لتذليل العقبات وتجنب التعاطي الجامد أو الصنمي مع حقوق الكوادر الطبية التي تبذل جهودًا جبارة داخل ".ودعا الأطباء المقيمين إلى "تفويت الفرصة على العابثين من خارج الأسرة الطبية، وإنهاء الإضراب والعودة لممارسة مهامهم الإنسانية"، متعهدًا بـ "التواجد معهم في ردهات الطوارئ فور تعليق الإضراب، وإجراء جولات ميدانية تشمل ثلاثة مستشفيات لفتح قنوات حوار مباشر دون حواجز".ولفت إلى أن "مجلس الوزراء قدم وعودًا قطعية بشأن ملف تثبيت الكوادر الطبية وصرف مستحقاتهم"، لافتًا في الوقت ذاته إلى وجود "تحركات ومساعٍ حثيثة لإيجاد حلول، ولو كانت تدريجية، للملفات الأكثر تعقيدًا والمتعلقة بالمتبقين من خريجي وجبتي عامي 2023 و2025".