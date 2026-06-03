إخماد حريق داخل مخزن للمواد البلاستيكية شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت فرق الدفاع المدني، عصر اليوم من إخماد حريق اندلع داخل مخزن للمواد البلاستيكية في منطقة جميلة بمدينة ، شرقي العاصمة "، مشيرة الى انها "دفعت بفرق الإطفاء التخصصية والساندة فور تلقي بلاغ باندلاع الحريق، ونجحت في فرض طوق ميداني محكم لمنع امتداد النيران إلى المخازن والمحال التجارية المجاورة".وأكملت، أنه "نفذت عمليات اقتحام مباشر للوصول إلى مركز الحريق في قلب المخزن، مما مكنها من السيطرة الكاملة على النيران وإتمام عمليات التبريد، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية فقط".ولفتت الى ان "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة من ".