نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في ، اللواء ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الأشرف، إن للزيارات المليونية أعلنت نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد ".وأضاف أن "هناك جهودًا استثنائية بذلتها جميع في المحافظة، والحشد الشعبي، والأجهزة الساندة".وأشار إلى أن "الخطة تضمنت أربعة أطواق أمنية"، موضحًا أن "الخطة لم تشهد أي قطوعات أمنية، باستثناء ".