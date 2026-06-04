بقضية الجميلي.. القضاء يعمم (نشرة حمراء) بحق متهمين ويصدر أوامر قبض وحجز وحظر سفر

وذكرت مصادر قضائية أن الإجراءات شملت أيضاً إصدار مذكرات قبض بحق عدد من المتهمين الآخرين المرتبطين بالقضية، إلى جانب أوامر بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم، فضلاً عن فرض حظر سفر على جميع المشمولين بالإجراءات القانونية.وتأتي هذه الخطوات في إطار استكمال التحقيقات وملاحقة المتهمين داخل وخارجه، لضمان مثولهم أمام الجهات القضائية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون.