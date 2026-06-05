موجة حر جديدة.. درجات الحرارة تلامس الـ 45 في هذه المحافظات

وذكرت الهيئة في بيام ورد للسومرية نيوز، أن "غداً السبت، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد".واردفت ، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات ، كالتالي: دهوك 35، والسليمانية 36، وأربيل 37، ونينوى 38، وكركوك 40، والأنبار وصلاح الدين وديالى 41، وبغداد وكربلاء والنجف الأشرف والديوانية 42، وواسط 43، وبابل وميسان والمثنى 44، وذي قار والبصرة 45".وأضافت، أن "يوم الأحد، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً في مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".وتابعت أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".وأوضحت، أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية".