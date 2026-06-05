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منابر الجمعة تساند مشروع الدولة.. الجنابي يشيد بجهود حصر السلاح
محليات
2026-06-05 | 09:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
258 شوهد
وجه رئيس
ديوان الوقف السني
، عامر شاكر الجنابي، أئمة وخطباء المساجد في عموم
العراق
إلى تخصيص جانب من خطبهم للإشادة بالجهود التي تبذلها
الحكومة العراقية
برئاسة رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
في ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار من خلال حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد الجنابي في بيان، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الملف تمثل جهداً وطنياً مسؤولاً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون وحماية السلم المجتمعي، مشيداً بما وصفه بالجهود الاستثنائية التي بذلها رئيس
مجلس الوزراء
في إدارة هذا الملف المهم والحساس.
كما تقدم رئيس
ديوان الوقف السني
– وفق البيان – "بالشكر والتقدير إلى
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي
فائق زيدان
، مثمناً دوره الوطني وجهوده الكبيرة في دعم مسار الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أنه كان ولا يزال صمام أمان للعراق في العديد من المحطات المفصلية".
وأشاد الجنابي "بمواقف الفصائل التي استجابت لقرارات الدولة والتزمت بها، مثنياً على امتثالها للإجراءات الحكومية واندماجها ضمن صفوف القوات الأمنية الرسمية، بما يسهم في تعزيز وحدة القرار الأمني وترسيخ الاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية".
وجدد "دعمه لكل الجهود الرامية إلى بناء دولة المؤسسات والقانون، مؤكداً أن وحدة الصف الوطني والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة تمثل الركيزة الأساسية لحفظ أمن
العراق
واستقراره وخدمة مصالحه".
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