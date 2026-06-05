الأعرجي: ادعاءات دفع العراق لرسوم مرور في هرمز باطلة

وقال الاعرجي في تدوينة على منصة (اكس)، تابعتها ، انه "سبق وأن أعلنت أن مستثنى من إجراءات المرور بمضيق هرمز".وتابع، ان "الحديث عن دفع العراق لرسوم المرور ادعاء باطل وعارٍ من ".