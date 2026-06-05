خلال اسبوع.. وزير الصحة يوجه بإجراء تقييمٍ عاجل لجميع المستشفيات في بغداد

وذكر بيان لوزارة ورد لـ ، ان " وجّه بإجراء تقييمٍ عاجل لجميع إدارات المستشفيات في العاصمة كمرحلةٍ أولى خلال اسبوع".وتابع ان "التقييم يتابعه إجراءات اصلاحية بإشرافه".