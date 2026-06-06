النجف الأشرف.. انطلاق مراسيم تشييع جثمان المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض

وشهدت التشييع أجواء من الحزن والحداد في المدينة التي ودعت أحد أبرز أعلام الحوزة العلمية الذين كرّسوا حياتهم لخدمة العلوم الدينية والبحث الفقهي.وانطلق التشييع من مكتبه وداره في منطقة الجديدة في باتجاه مرقد (عليه السلام).