تنتمي إلى الحشد الشعبي.. موظفو الصناعات الكهربائية يطالبون بإخراج جهة تستحوذ على أراضيهم(صور)

وقال ممثل المنتسبين، ، إنه "طوال 8 سنوات ناشدنا ومجلس القضاء من أجل استملاك الأراضي بصورة رسمية وسحب الآليات التابعة للجهة المستحوذة عليها، من أجل إكمال إجراءات توزيعها من قبل الجهات المعنية على الموظفين"، مشيرًا إلى أن "عدد منتسبي الشركة يبلغ 2497 منتسبا".وتابع: "هناك سند رسمي وقانوني باسم الشركة، فضلاً عن موافقات من ورئيس الوزراء وأمانة ، والأمر متوقف على فرز الأرض التي تقدر مساحتها بـ111 دونما، إلا أن الجهة المستحوذة عليها ما زالت تسيطر عليها حتى الآن".