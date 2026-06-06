استعدوا للغبار والأمطار.. طقس العراق خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ويكون غائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهاراً إلى (40) كم/س مٌسببة تصاعد الغبار في بعض الأقسام من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (3-5) كم".واردفت، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات ، كالتالي: 34، دهوك 35، ونينوى 37، 38، 39، وكربلاء وصلاح الدين 40، بابل والديوانية وديالى والنجف الأشرف 41، واسط والمثنى 42، وذي قار والبصرة".وتابعت، أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ويكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في ".واضفات إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".