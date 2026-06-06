شهادات جديدة من داخل مصفى بيجي.. صفقات وشبهات وسرقات تفوق سرقة القرن

وقال الموظف في مقطع مصور إن "المتهم قاد حملة واسعة لنقل موظفين وخبراء لا تقل خبرتهم عن 30 عاما في مصفى "، لافتا إلى أنه "عمل على إقالة أو نقل جميع من يخالف أوامره أو يرفض التوقيع على الكتب الرسمية التي تُرسل إليه".وتابع أن "الشركة لم تشهد استقرارا منذ 3 سنوات، إذ بدأت خلالها حالات المغالاة في الأسعار والصفقات والمخالفات"، مشيرا إلى أن "خزانات الوقود تُباع بمبالغ تصل إلى 15 مليار دينار"، مبينا أنه "تم إبلاغ بعض الجهات بملفات فساد وعقود أبرمت بالمخالفة للقانون".