توزيع بغداد تعلن انتهاء ازمة البنزين واستقرار عمليات التجهيز

وقال شبر في تصريح فيديوي، ان "أزمة البنزين انتهت في المحطات كافة بجانبي ، وكميات البنزين متوفرة"، مؤكدًا أن "العمل مستمر في المحطات كافة على مدار 24 ساعة".وأوضح أن "جميع كوادر الهيئة استنفرت جهودها؛ لضمان وصول المنتوج وتجهيز المواطنين بالسرعة الممكنة".