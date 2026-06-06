توجيه حكومي بإدراج نص في موازنة 2027 لتعيين الأطباء المقيمين

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، ان الأخير "استقبل عدداً من ممثلي الأطباء الدوريين العاملين بصفة عقود في مؤسسات ، بحضور وزيري المالية، والصحة".واستمع الزيدي، خلال اللقاء، الى "إيجاز عن ظروف عمل المقيمين الدوريين، ومطالبهم ومقترحاتهم، وأبرز العقبات التي تواجه عملهم، والمشاكل الإدارية المتعلقة بخدمتهم بصفة عقود".وأشار الزيدي إلى "أهمية الدور الإنساني الكبير الذي يقدمه الأطباء المقيمون، وما يمثله من عامل اطمئنان وثقة من جانب المواطنين في مستوى الخدمة المقدمة في ".ووجّه بأن "يجري إدراج نص في قانون موازنة 2027، يقضي بتعيين الأطباء المقيمين العاملين بصفة عقود حالياً، وكذلك بتعديل وزيادة رواتبهم العقدية الحالية، وتأمين التخصيص المالي لها خلال السنة المالية الجارية".كما وجّه رئيس "بإجراء مراجعة للتشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بخدمة الأطباء المقيمين، ودراسة تكييفها، بما يتلاءم مع طبيعة عملهم والصعوبات التي يواجهونها، من أجل تمكينهم من تقديم أفضل خدمة للمواطنين في إطار مسؤولياتهم المهنية والإنسانية".