الصحة تطلب احصاء خريجي كليات الطب من التعليم العالي لغرض تعيينهم

وذكر بيان لوزارة ورد لـ ، انه "لغرض سد النقص الحاصل في عمل الملاكات الطبية في بعض ؛ خاطبت الجهات المعنية في لمعرفة أعداد وتفاصيل خريجي كليات الطب للعام 2025".وتابعت ان "الطلب جاء لأجل متابعة المخاطبات الرسمية مع الجهات المعنية لاستكمال متطلبات تعيينهم او التعاقد معهم".