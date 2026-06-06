الاطاحة بمتهم ألقى "مولوتوف" داخل محل وفرّ هارباً في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز قسم شرطة الحرية من إلقاء القبض على متهم أقدم على إحراق محل تجاري بواسطة قنينة زجاجية حارقة (مولوتوف) محلية الصنع، متسبباً بأضرار مادية في المحل".

وذكرت، ان "العملية جاءت بعد ورود معلومات عن حادث الحريق، حيث وجه السيد قائد شرطة اللواء الحقوقي حمد " بتشكيل فريق عمل مختص لمتابعة القضية وكشف ملابساتها. وعلى الفور باشرت المفارز بجمع المعلومات وتحليل الأدلة وتتبع المراقبة، ما أسفر عن تحديد هوية المتهم وتعقب تحركاته".

واكملت: "وبعد استكمال الإجراءات الأصولية، نفذت قوة أمنية عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف خلال التحقيق بقيامه بإلقاء القنينة الحارقة على المحل وإشعال النيران فيه".

واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه التوقيف تمهيداً لعرضه أمام الجهات القضائية المختصة".