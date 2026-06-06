مصرع ثلاثة عمال داخل محطة للمجاري في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، "لقي ثلاثة عمال مصرعهم داخل محطة رفع للمجاري قيد الإنشاء في منطقة الجري".

وأضاف المصدر أن "الحادث أدى إلى غرق العمال الثلاثة"، مشيرا الى أن "فرق الدفاع المدني في والغواصين والاجهزة الامنية وصلوا إلى الموقع وتم انتشال جثثهم ونقلها للطب العدلي".