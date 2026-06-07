محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل إحياءً لذكرى مجزرة سبايكر

وجاء في الإعمام الصادر عن رئاسة المجلس والموقع من قبل رئيس ، عزة عودة لايذ، أن القرار جاء استناداً إلى الصلاحيات المخولة للمجلس، وبناءً على تصويت أغلبية الأعضاء، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة .الوثيقة ادناه: