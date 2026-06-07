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سباق مع الزمن.. الدفاع المدني يقهر عوائق "الشواكة" ببغداد وينقذ 11 فرداً
محليات
2026-06-07 | 05:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
218 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأحد، من إنقاذ عائلة مكونة من 11 فرداً بعد أن حاصرتهم النيران داخل دارهم السكني في منطقة "الشواكة" خلف دائرة التقاعد العامة بجانب
الكرخ
، وذلك في استجابة سريعة وتدخل بطولي للسيطرة على حريق طال الدار وسيارة مدنية.
وذكرت
مديرية الدفاع المدني
، ان فرقها واجهت تحديات ميدانية تمثلت بضيق الممرات واكتظاظ المركبات المركونة بشكل عشوائي، مما أعاق وصول آليات الإطفاء التقليدية، دفعت هذه العقبات المديرية إلى تحريك زوارق الإنقاذ والإطفاء المائية التابعة لها لضمان الوصول السريع إلى موقع الحادث، وتنفيذ عمليات اقتحام مباشر للدار المحترق.
نجحت الفرق التخصصية في إخلاء العائلة بالكامل، وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما تمكنت الفرق من إخماد النيران والسيطرة على الحادث بشكل كامل دون تسجيل أي خسائر بشرية.
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