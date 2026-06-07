سباق مع الزمن.. الدفاع المدني يقهر عوائق "الشواكة" ببغداد وينقذ 11 فرداً

وذكرت ، ان فرقها واجهت تحديات ميدانية تمثلت بضيق الممرات واكتظاظ المركبات المركونة بشكل عشوائي، مما أعاق وصول آليات الإطفاء التقليدية، دفعت هذه العقبات المديرية إلى تحريك زوارق الإنقاذ والإطفاء المائية التابعة لها لضمان الوصول السريع إلى موقع الحادث، وتنفيذ عمليات اقتحام مباشر للدار المحترق.نجحت الفرق التخصصية في إخلاء العائلة بالكامل، وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما تمكنت الفرق من إخماد النيران والسيطرة على الحادث بشكل كامل دون تسجيل أي خسائر بشرية.