ذي قار: تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس لا يشمل طلبة الثالث المتوسط واللجان الامتحانية

وذكرت المديرية أن الامتحانات الوزارية ستستمر في موعدها المحدد دون أي تغيير، داعيةً الطلبة والكوادر التربوية المعنية بالامتحانات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سير العملية الامتحانية بانسيابية.وتأتي هذه التوجيهات لضمان عدم تأثر للامتحانات الوزارية بقرارات العطل الرسمية في المحافظة.