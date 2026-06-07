15 يوماً لاستكمال الإجراءات.. بغداد تخصص2500 دونم لتوزيعها على التربويين

وذكر بيان للمحافظة، ان " عقد اجتماعا حاسما للجنة استكمال إجراءات تخصيص الأراضي لشريحة التربويين، برئاسة مدير بلديات ".وأمهل المحافظ، "اللجنة المعنية 15 يوما لاستكمال إجراءات المصادقة على مخطط الافراز الذي أنجز مؤخرا والخاص بالقطعة المخصصة في الرضوانية الغربية بمساحة قرابة 2500 دونم التي ستوزع للتربويين بنظام المطور العقاري، كمرحلة أولى، مؤكداً أن المحافظة ستخاطب خلال الأسبوع المقبل لاستكمال الإجراءات اللازمة للمضي بالمشروع".كما وجه " بتهيئة اراض جديدة لغرض تخصيصها للكوادر التربوية بعد افرازها وخدمتها وفق نظام المطور العقاري وبما يلبي تطلعاتهم خاصة وان هذه الشريحة لها الحق علينا نظرا لما قدمته وتقدمه من خدمات في إطار خدمة المجتمع وبناء الإنسان".واشار العطواني، ان " لديها خطط واقعية بالتنسيق مع نقابة المعلمين، لإنشاء العديد من المدن الجديدة تحت مسمى (حي المعلمين) تخصص لهم، حيث أن إحالة القطعة المذكورة في الرضوانية تمثل المرحلة الأولى من هذا والإنساني، لافتا الى انه وضع في اولوياته ومتبنايته انصاف هذه الشريحة المهمة".