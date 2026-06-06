من الرؤية إلى الإنجاز: أورا ديفلوبرز تستعرض حصاد عام من التقدم والنجاحات في العراق

احتفلت شركة أورا ديفلوبرز بمرور عام على انطلاق أعمالها في ، خلال فعالية خاصة استعرضت أبرز ما تحقق خلال العام الأول، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الشركة مع عدد من الجهات والشركات الكبرى، من بينها شركة تشاينا التي تعد من أكبر شركات الإنشاءات والمقاولات في العالم، شركة البناء للمقاولات العامة وشركة الرضا القابضة، وذلك في إطار دعم رؤية الشركة لتطوير مشروع مدينة الورد وفق أعلى المعايير العالمية.



ويُعد مشروع مدينة الورد أحد أكبر المشاريع السكنية قيد التطوير في ، إذ يمتد على مساحة تقارب 61 مليون جنوب شرقي ، ويستهدف توفير نحو 120 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى مساحات خضراء تتوسطها أكبر تمتد على مساحة 5 مليون متر مربع . وشهد المشروع خلال الفترة الماضية تقدماً في أعمال البنية التحتية، وأعمال الطاقة والمرافق.

وأكدت الشركة أن حضور المجموعة في العراق ليس وليد اليوم بل يمتد لأكثر من عقدين، إذ تعود أولى استثماراتها في البلاد إلى عام 2003 من خلال شركة “عراقنا” للاتصالات، التي تمكنت آنذاك من خدمة أكثر من 3 ملايين مشترك، في واحدة من أكثر المراحل تحدياً في تاريخ العراق.

وأشارت أورا إلى أن استمرارها اليوم في تطوير مشاريع كبرى داخل العراق، وفي مقدمتها مشروع مدينة الورد، يعكس إيماناً طويل الأمد بإمكانات البلد وثقةً حقيقية بأبنائه وكوادره.

وشددت أورا ديفلوبرز على أن مكانتها كمطور عقاري عالمي متعدد الجنسيات، وخبرتها في تطوير مجتمعات متكاملة عبر 8 دول، تعكسان قدرتها على تنفيذ مشاريع نوعية طويلة الأمد ومواصلة تحقيق رؤيتها التنموية رغم المتغيرات الاقتصادية، مستندةً إلى سجل يضم 15 مشروعاً متكاملاً في 8 بلاد حول العالم بمخلتف التحديات.