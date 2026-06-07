بالفيديو.. توتر واحتكاكات خلال حملة لإزالة التجاوزات في كركوك

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، اليوم الاحد، وقوع توتر واحتكاكات بين القوات الأمنية وعدد من المواطنين أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات قرب شركة طارق في .

وبحسب المقاطع المتداولة، شهدت المنطقة مشادات وتدافعاً بين عناصر أمنية ومواطنين خلال إجراءات رفع التجاوزات، وسط حالة من التوتر في موقع الحملة.



وبعد هذه الاحداث، وجه رئيس الحافظ، بإيقاف إجراءات إزالة التجاوزات في منطقة شركة طارق بصورة مؤقتة، لحين إيجاد بدائل وحلول مناسبة تراعي أوضاع المواطنين القاطنين في المنطقة.