إخماد حريق في فندق وسط كربلاء وإخلاء 70 نزيلاً

وذكر بيان للمديرية، ان " فرق الدفاع المدني في نجحت في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد الفنادق الواقعة في شارع العلقمي وسط ، حيث استنفرت الفرق وأنهت عمليات الإنقاذ وإخلاء أكثر من 70 نزيلاً من جنسيات متعددة بسلام، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث".واشار إلى أن "الفندق كان يفتقر إلى متطلبات وشروط السلامة المهنية، مما دفع إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأصولية بحقه، والتي شملت إغلاقه لمدة 15 يوماً وفقاً لأحكام رقم 44 لسنة 2013".