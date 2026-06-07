بينهم ايرانيون.. الصحة تعلن وفاة 21 واصابة 19 شخصا في حادث على طريق الناصرية - البصرة

وذكرت الوزارة في بيان، أن " تابع حادث انقلاب حافلة تقل عدداً من الزائرين على الطريق الرابط بين والبصرة، ووجه باستنفار الملاكات الطبية والصحية والإسعافية وتسخير الإمكانات المتاحة كافة للتعامل مع الحادث وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين".ووجّه الوزير - وفقا للبيان - دوائر والمؤسسات الصحية المعنية بـ"متابعة أوضاع المصابين بشكل مباشر، وتأمين الخدمات العلاجية الطارئة وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، مع استمرار التنسيق بين الجهات الصحية الساندة لضمان سرعة الاستجابة".وتابع البيان، أن "الإحصائيات الأولية، أسفر الحادث عن وفاة (21) شخصاً وإصابة (19) آخرين، بينهم زائرين إيرانيين، حيث تم نقل المصابين إلى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصلت الفرق الطبية والصحية متابعة الحالات المصابة".