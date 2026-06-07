المالية تعلن إطلاق مستحقات الفلاحين

وذكر بيان للوزارة، انه "تم إطلاق مستحقات الفلاحين بعد استكمال الإجراءات المالية اللازمة لصرفها، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في جميع المحافظات".وأكد وزير المالية ، أن "هذه الخطوة تأتي دعماً للفلاح العراقي وتعزيزاً للأمن الغذائي الوطني، وتجسد التزام الحكومة بحقوق المزارعين ودعم القطاع الزراعي بوصفه أحد أهم ركائز ".وثمّن وزير المالية "جهود الفلاحين في زيادة الإنتاج المحلي، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير مستلزمات نجاحه".