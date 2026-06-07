كتائب حزب الله تهدد بقصف قواعد ومصالح أمريكا إذا تدخلت في الاشتباك

هددت كتائب ، بقصف قواعد ومصالح إذا تدخلت في الاشتباك الحالي.

وقالت الكتائب "إذا تدخلت في هذا الاشتباك سنستهدف قواعدها ومصالحها في والمنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من باتجاه " "، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل".