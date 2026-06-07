الملاحة الجوية تعلن إخلاء الاجواء العراقية من جميع الطائرات المدنية

أعلنت ، الأحد، عن إخلاء الاجواء العراقية من جميع الطائرات المدنية.

وقال مدير قسم الحركة الجوية في الشركة مضر ثامر في حديث لـ ، "نؤكد والحمد لله بأنه تم إخلاء الاجواء العراقية من جميع الطائرات المدنية وبكل احترافية من قبل المراقبين الجويين".

ونفى "سقوط الطائرة او وجود اي حادث يخص الطائرات المدنية".

وأعلنت العراقي، عن غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات لمدة ثلاثة أيام.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من باتجاه " "، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل".